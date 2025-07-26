Погода в Севастополе 26 июля

Погода
26-07-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°,

днем 33…35°.

Температура воды в море 26°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 