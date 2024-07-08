В вопросе размещения торговых палаток у Солдатского пляжа слово сказал Херсонес

Напомним, история с торговыми палатками у дороги к Солдатскому пляжу началась с жалоб местных жителей, которым не нравилось скопление машин возле импровизированного рынка. Полиция провела проверку и не нашла нарушений: предприниматели работали легально, у них были все необходимые разрешения.

Однако точку в этом вопросе поставил музей-заповедник «Херсонес Таврический». Дело в том, что торговые палатки разместились на территории, принадлежащей музею. Редакция «Севкора» направила запрос в администрацию музея с просьбой прояснить ситуацию.

В музее-заповеднике сообщили, что выезд сотрудников на место подтвердил: часть одной из торговых палаток находилась на участке с особым режимом использования — участок №4 хоры музея-заповедника, где размещение подобных объектов строго запрещено.

После вмешательства музея предприниматель передвинул торговую палатку буквально на пару метров, что, по сути, никак не изменило ситуацию. Торговля у Солдатского пляжа продолжается, а машины, подъезжающие для разгрузки товара, как и прежде, паркуются прямо на проезжей части, на Т-образном перекрестке, создавая препятствия для движения транспорта.

Анна Левина