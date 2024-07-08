В Севастополе стартовали курсы обучения базовым навыкам оказания первой помощи.

Занятия вызвали большой интерес у севастопольцев. В первый день, 6 июля, их посетили порядка 385 человек, 7 июля — 271 севастопольцев.

Курс оказания первой помощи длится около двух часов, но за это время эксперты объясняют как наложить жгут в случае кровотечения, а также как провести сердечно-лёгочную реанимацию.

Курсы проводятся бесплатно на базе 17 школ Севастополя. В качестве инструкторов выступили сотрудники Департамента здравоохранения, больниц и медицинских центров.

Координировали процесс обучения волонтеры-медики, общественные организации и преподаватели ОБЖ.

По результатам курсов каждый обучающийся получил сертификат и соответствующие краткие памятки по правилам оказания первой помощи.

Записаться на курсы можно:

⁃ через портал «Госуслуги» по ссылке: https://gosuslugi92.ru/#/createorderform/firstaid;

⁃ по телефонам 122 и +7 (8692) 41-70-51.

Анна Левина