Полиция: Торговая палатка возле Солдатского пляжа осуществляет торговлю законно

Наше издание писало ранее, что возле дороги, ведущей к Солдатскому пляжу, появились торговые палатки. Жители микрорайона Камышовая бухта обеспокоены организацией торговли.

По данному факту сотрудниками ОМВД России по Гагаринскому району проведена проверка законности осуществления предпринимательской деятельности указанных торговых объектов. По результатам установлено, что предприниматели осуществляют торговлю на законных основаниях, у них имеется соответствующее разрешение и необходимые документы.

Редакция Севкора отправила соответствующий запрос в Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, а также Директору Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», так как торговая точка располагается непосредственно на участке №4 хоры музея-заповедника.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города