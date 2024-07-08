В Севастополе рейд полиции выявил восемь нелегальных мигрантов

В Севастополе полицейские выявили восемь мигрантов, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

Рейд проходил в Гагаринском районе, сотрудники полиции проверили документы у строителей, проживающих в модульных жилых помещениях. В профилактическом мероприятии приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Управления уголовного розыска, Управления по вопросам миграции во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, УФСБ России по Черноморскому флоту при силовой поддержке ОМОН «Беркут-С» Росгвардии.

Было выявлено восемь иностранцев из Центральной Азии, которые незаконно находились на территории РФ, а также троих иностранцев, совершивших иные правонарушения в сфере миграционного законодательства.

В отношении 8 мигрантов дела направлены в суд.

10 иностранцев судом принято решение выдворить за пределы РФ, один должен самостоятельно покинуть страну.

Напомним, в Крыму мигрант жестоко убил местного жителя в его же доме.

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Ольга Сурикова