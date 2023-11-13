Техосмотр в Севастополе подорожает на 11%

Правительство Севастополя приняло решение повысить цены на услугу техосмотра транспортных средств с 1 января 2024 года на 11%.

В рублях повышение составит от 30 до 300 рублей в зависимости от категории автомобиля. Для легковых машин с посадкой до 8 пассажиров цена повысится на 108 рублей.

Напомним, с 30 декабря 2021 года вступили в силу изменения в закон о техническом осмотре ТС и госрегистрации.

Так, при смене собственника автомобиля старше четырех лет (год изготовления – до 2018 года включительно), либо внесении изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо наличие действующей диагностической карты.

В случае отсутствия информации о прохождении техосмотра, в регистрации владельцу будет отказано.

Уточняется, что данное требование не распространяется на прицепы к легковым автомобилям, принадлежащие физическим лицам.

В отношении иных категорий транспортных средств, требования по прохождению техосмотра не изменились.