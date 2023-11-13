Губернатор Севастополя раскритиковал горхоз за необрезанные сухие деревья

Сильный ветер в Севастополе на выходных снова актуализировал проблему старых деревьев в городе. Губернатор Михаил Развожаев в ходе заседания правительства раскритиковал работа горхоза по обрезке сухих деревьев.

Он отметил, что в ЦУР поступило огромное количество вопросов по поводу упавших сухих веток, поэтому у него возник вопрос, что мешает их обрезать.

И.о. вице-губернатора Евгений Горлов доложил, что в ночь на 12 ноября три дерева упали на проезжую часть, их убрали сразу. На придомовых территориях упали 10 деревьев, и это были «живые» деревья.

«По городу все ездят и видят, что и где не обрезаны сухие деревья, сухие ветки не убираются. Что вам мешает? Работа не ведется. Все эти деревья знакомы уже визуально. Почему не убираете? До Нового года чтобы все сухие деревья убрали. Разбивайте город на кварталы, делайте проекты и по графику убирайте», — заявил губернатор.

Развожаев дал поручение к следующему аппаратному совещанию горхозу и Севприроднадзору доложить, как будет проводиться данная работа. Также он добавил, что на место старых вырубленных деревьев необходимо предусмотреть компенсационные высадки саженцев.

Ольга Сурикова