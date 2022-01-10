В ГАИ Севастополя напомнили об изменениях при регистрации авто

Кому нужно проходить техосмотр

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что с 30 декабря 2021 года вступили в силу изменения в закон о техническом осмотре ТС и госрегистрации.

Так, при смене собственника автомобиля старше четырех лет (год изготовления – до 2018 года включительно), либо внесении изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо наличие действующей диагностической карты.

В случае отсутствия информации о прохождении техосмотра, в регистрации владельцу будет отказано.

Уточняется, что данное требование не распространяется на прицепы к легковым автомобилям, принадлежащие физическим лицам.

В отношении иных категорий транспортных средств, требования по прохождению техосмотра не изменились.

При этом для прекращения регистрации автомобиля, замене номеров, смене места жительства или фамилии, получении документов взамен утраченных, наличие диагностической карты не требуется.

Распечатывать диагностическую карту не нужно, сотрудник ГАИ проверит ее по электронной базе.

Проверить информацию о наличии действующей диагностической карты можно по адресу: https://гибдд.рф/сheck/auto#

Ольга Сурикова