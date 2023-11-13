Судьба плавающего «безэкипажного» ларька обсуждалась в правительстве Севастополя

Комическая ситуация с уплывшим ларьком на мысе Хрустальном обсуждалась сегодня на заседании правительства. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поинтересовался судьбой «безэкипажного» ларька и не помешал ли он судоходству.

И.о.вице-губернатора Евгений Горлов отметил, что в плавание отправились остатки от прошлых арендаторов. Сейчас идет демонтаж всех старых ларьков, которые стояли на первой линии.

Нынешний арендатор, по его словам, устраняет последствия непогоды, снова повреждена набережная. Ему дана неделя, чтобы убрать последствия. А к новому году планируется завершение нынешних улучшений.

Ольга Сурикова