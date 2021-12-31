Электронные больничные и новые налоги, что ждет севастопольцев в следующем году

В новогоднюю ночь принято подводить итоги прошлого года и загадывать желания на будущий. В нашем материале расскажем о тех изменениях в жизни горожан, которые точно сбудутся в 2022 году.

Увеличены прожиточный минимум, МРОТ и маткапитал

Величина прожиточного минимума в Севастополе в 2022 году вырастет до среднего уровня по стране в 12 654 руб. на человека в месяц. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составит 13 793 руб., для пенсионеров — 10 892 руб., а для детей — 13 332 руб.

С 1 февраля 2022 года вступит в силу закон, в соответствии с которым при списании со счетов граждан негосударственных долгов сумма в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в месяц должна оставаться неприкосновенной.

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2022 года увеличится на 8,6% и составит 13 890 руб., в Севастополе этот показатель будет составлять 13 793 руб.

Повышение МРОТ приведет к увеличению размера привязанных к нему социальных выплат, в частности минимального размера декретного пособия, пособий на детей, доплаты к пенсиям и т.д. Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. По новым правилам, чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи составлял не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на второй квартал предыдущего года, а теперь его будут брать на год обращения за выплатой.

Минимальная величина пособия по безработице составит в 2022 году 1500 руб., а максимальная величина — 12 792 руб. (в первые три месяца периода безработицы, а в следующие три месяца — 5 тыс. руб.).

Размер материнского капитала с 1 февраля 2022 года, в соответствии с принятым в декабре законом, будет проиндексирован на уровень фактической инфляции в 2021 году. В настоящее время размер маткапитала составляет 483 881,83 руб. на первого ребенка и 639 431,83 руб. — на второго.

Новые налоги для Россиян

В 2022 году россиянам впервые придется заплатить налог с процентов, полученных по крупным депозитам. Закон об этом вступил в силу еще в 2021 году, но первые выплаты по налогу еще только предстоят.

Необлагаемая сумма рассчитывается так: ключевая ставка ЦБ на 1 января умножается на сумму в 1 млн руб. На 1 января 2021 года ключевая ставка ЦБ составляла 4,25%. В этом случае налогообложению будет подлежать весь процентный доход, превышающий 42,5 тыс. руб.

Платить налог по вкладам нужно самостоятельно, но подавать декларацию не придется. Банки сами направят информацию о вкладах налогоплательщиков и их доходах в Федеральную налоговую службу (до 1 февраля). Если доходы гражданина превысят необлагаемую базу, ФНС пришлет уведомление, и налоги за 2021 год нужно будет заплатить до 1 декабря 2022 года.

Выход на пенсию



С 1 января 2022 года вступит в силу закон, по которому россияне, потерявшие работу в предпенсионном возрасте, получат право выйти на пенсию на два года раньше срока: мужчины — в 60 лет, женщины — в 55. По общему правилу в рамках пенсионной реформы, в 2022 году на пенсию смогут выйти женщины в возрасте 56,5 года, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, которые родились во втором полугодии 1960 года.

Правом на досрочный выход на пенсию можно будет воспользоваться при наличии следующих условий:

человек был уволен в связи с ликвидацией работодателя или по сокращению штатов;

у работника есть необходимый страховой стаж — не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

С 1 января 2022 года вступает в силу постановление правительства России о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата.

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости с 1 января 2022 года будут назначать в беззаявительном порядке. Также не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например до уровня прожиточного минимума.

Депортация трудовых мигрантов



31 декабря 2021 года истечет срок действия нормы, позволявшей иностранцам «урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности» без выезда из России. С 1 января 2022 года, предупреждает МВД, за незаконную работу иностранцев будут не только штрафовать, но могут также выдворить за пределы России и запретить им обратный въезд.

Автомобили



В 2022 году станет необязательным техосмотр для автомобилей, принадлежащих физлицам и используемых ими в личных целях. Соответствующий закон Госдума приняла 22 декабря 2021 года. Сотрудники автоинспекции теперь могут отправить автомобиль на техосмотр только при наличии очевидной неисправности.

Обязательным техосмотр для автолюбителей останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

С начала 2022 года в России вырастет размер акциза на бензин — на 6,8% и на дизельное топливо — на 4%. Ставка акциза на автомобильный бензин в 2022 году составит 13 793 руб. за тонну, акциза на дизельное топливо — 9556 руб. за тонну.

С 1 января 2022 года грузовикам свыше 3,5 т для проезда по Москве и днем и ночью будет необходим пропуск. Сейчас ночью пропуск не нужен. Для оформления пропуска все грузовики свыше 3,5 т обязательно должны быть зарегистрированы в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС).

«По Москве должны ездить только грузовики, которые обслуживают город. Для них ничего не изменится», — говорится в сообщении на сайте мэрии столицы.



Табак и алкоголь



Минимальная цена табачной продукции с 1 января 2022 года вырастет до 112 руб. за пачку, что на 4 руб. больше цены, установленной годом ранее.

Минимальные розничные цены на водку, согласно планам Минфина, должны вырасти на 7,4%, до 261 руб. за 0,5 л, а минимальная стоимость бутылки коньяка объемом 0,5 л — на 7,6%, до 480 руб. Минимальная стоимость 0,5 л бренди и другого алкоголя, произведенного из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов (кроме коньяка), может вырасти с 324 до 348 руб.

Больничные в электронной форме



С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться только в электронном виде. С этого момента именно ЭЛН будут считаться основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам.

Распечатывать электронный больничный или приносить талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников не требуется. Для приема ЭЛН на оплату достаточно получения только его номера, переданного по телефону или электронной почте.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в личном кабинете получателя услуг Фонда соцстрахования (ФСС).

Статья подготовлена по материалам издания РБК.