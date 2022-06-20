Свора бродячих собак в Севастополе набросилась на семилетнего ребенка

В воскресенье, 19 июня, свора бродячих собак на территории СНТ «Парус» покусала семилетнего ребенка, от полученного шока малыш начал заикаться. Об этом «Севкору» сообщил депутат заксобрания от ЛДПР Артем Гордиенко, к которому в свою очередь обратились возмущенные жители СНТ.

Как рассказали жители СНТ, на территории обитает порядка 30 бродячих собак, которые ходят стаями.

«Животные ведут себя агрессивно, постоянно лают друг на друга, на других животных, на людей и на детей, которые проходят мимо. Неоднократно на территории их обитания наши члены и владельцы земельных участков находили трупы котов, кур и иных домашних животных и птиц. Эти бездомные животные постоянно заходят на территорию земельных участков наших членов, во дворы жилых домов, причиняя много вреда и разрушений. Граждане боятся пройти мимо без камней в руках или палок, некоторым приходится носить с собой газовые баллончики для защиты от нападения злых животных. В 2021 году жительницу нашего товарищества укусила одна из этих собак, ей пришлось обращаться в больницу за помощью», — рассказывают жители.

Жители товарищества несколько раз подавали заявки в ГБУ «Парки и скверы» на отлов бродячих собак. Но решить проблемы не удавалось из-за отсутствия подрядчика.

Депутаты ЛДПР не раз поднимали этот вопрос на заседаниях в заксобрании Севастополя. Как комментировал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, он давал поручение организовать на базе ГБУ «Парки и скверы» отдел, который займется отловом и содержанием бродячих собак. Отдел сформирован, куплено соответствующее оборудование, специализированная одежда для работников. Заминка с автотранспортными средствами, так как нужна специализированная машина, в которой возможна перевозка животных. В ближайшее время транспорт будет в Севастополе.

Но этот разговор был в апреле, а на дворе конец июня и уже зафиксирован несчастный случай.

Депутат ЛДПР Артем Гордиенко незамедлительно берет решение этого вопроса под личный контроль и намерен добиться от департамента городского хозяйства реальных действий, а не обещаний.

Бродячие собаки в Севастополе стали весомой угрозой для жизни и здоровья горожан уже давно. «Севкор» уже писал ранее, что стаи бездомных собак оккупировали даже центр город и нападают на людей просто на площади Нахимова.

Проблему мог бы решить приют для животных. Но последняя попытка открыть такой приют в Севастополе обернулась строительством «концлагеря» для животных за бюджетный счет.

Пока же вопрос с приютом с мертвой точки не сдвинулся. Горхоз же в судах оспаривает необходимость предпринимать действенные меры по организации деятельности по обращению с бездомными животными и уже четвертый месяц безуспешно формирует спецотдел по отлову, стерилизации и вакцинации животных.

Дарья Тимофеева, Кристина Ветер

Фото: life.ru