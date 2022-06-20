Пострадавшая скважина «Черноморнефтегаза» будет восстановлена

Проблем с газом в Крыму не будет

На вышках «Черноморнефтегаза», по которым 20 июня Украиной был нанесен ракетный удар, продолжается спасательная операция. Об этом сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в своем Telegram.

Она уточнила, что удар пришелся по трем установкам.

«В 8.37 был нанесен первый ракетный удар по БК-1, в последующем удары были нанесены в 8.52 – на БК-2, в 9.23 – на БК-3. На второй и третьей платформе никто из людей не пострадал, на первой есть раненные – двое с ожогами и один с осколочными ранениями. Двое совершенно здоровы, семь еще разыскиваются, проводятся спасательные работы. На вертолете Ми-8 раненных доставляют в Черноморское, здесь ждет «скорая помощь», — сообщила Ковитиди.

По ее словам, последствия таких ударов могут быть катастрофическими.

Всего, уточнила она позже, на вышках «Черноморнефтегаза» находились 109 человек, 21 человек эвакуированы. Сейчас идет спасательная операция.

«Газ в Крым подается в штатном режиме, несмотря на удар по вышке со стороны Украины, рисков по газоснабжению нет», — заключила сенатор.

Ольга Сурикова