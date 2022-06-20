Следком расследует разрушение кладбища в Севастополе

В департаменте архитектуры признали факты разрушения на старинном севастопольском кладбище, расположенном на улице Паршина. Именно там хоронили севастопольцев, погибших от фашистских бомбардировок и защитников города.

«Про Паршина, 29? Я прекрасно знаю эту историю, там возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется в Следственном комитете. В части того, что не до конца были выполнены мероприятия по сохранению кладбища», — признал проблему на проходящих сейчас общественных слушаниях по ПЗЗ глава департамент Максим Жукалов.

Ранее директор Горхоза Евгений Горлов заявлял, что кладбище закрыто с 1967 года и все захоронения давно были перенесены.

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su