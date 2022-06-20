В горхозе набирают специалистов на отлов бездомных животных

Шел четвертый месяц выданного на месяц поручения

В подведомственной департаменту городского хозяйства структуре ГБУ «Парки и Скверы» идет набор сотрудников в отдел по регулированию численности безнадзорных животных». Об этом говорится в информации, предоставленной горхозом в заксобрание.

В ответе депутатам департамент сообщает, что с 2021 года проводился аукцион на определение поставщика по оказанию услуг на отлов, стерилизацию, вакцинацию, эвтаназию бездомных животных. Но ни одной заявки от фирм получено не было.

И 24 марта этого года в структуру ГБУ внесены изменения для создания нового отдела. По штатной численности в нем должны трудиться один начальник отдела и три рабочих, которые и будут заниматься отловом бродяжек.

«В настоящее время осуществляются мероприятия по формированию отдела специалистами, а также приобретению необходимых материальных запасов для отлова, транспортировки животных», — говорится в официальном документе.

Новой структурой уже принимаются заявки на отлов бездомных животных, но исполнятся они будут когда закончатся все формальные процедуры.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в феврале поручил глава департамента горхоза Евгению Горлову за месяц решить проблему с бродячими животными.

Что касается приюта для бездомных животных, то, по словам Развожаева, для строительства нового до сих пор нет средств и не выделен участок, поэтому порекомендовал использовать прежнюю оскандалившуюся площадку, где содержанием собак сейчас занимаются только общественники. Он отметил, что есть пока два варианта: чипировать и отпускать бродячих псов на улицу или привозить в бывший городской приют.

Ольга Сурикова