В Севастополе до сих пор не решен вопрос с бродячими собаками

Ситуация непростая



Депутат от ЛДПР Артем Гордиенко поднял злободневный вопрос во время заседания в заксобрании насчет бездомных собак в Севастополе. В СМИ то и дело появляются статьи о нападении бродячих собак на граждан. Вопрос, как обстоит дело с решением этой проблемы, был адресован директору Департамента городского хозяйства Евгению Горлову

Ситуация действительно непростая. Ведь если взрослый человек имеет маломальский шанс отбиться от своры бродячих псов, то ребенок или пожилой человек находятся в зоне риска. С другой стороны, ликвидация бездомных животных также вызовет резонанс и неоднозначные комментарии в обществе.

По словам Евгения Горлова, губернатор Севастополя давал поручение организовать на базе ГБУ «Парки и скверы» отдел, который займется отловом и содержанием бродячих собак.

«Он уже сформирован, куплено соответствующее оборудование, специализированная одежда для работников. Заминка пока с автотранспортными средствами, так как нужна специализированная машина, в которой возможна перевозка животных. В ближайшее время транспорт будет в Севастополе. Пройдет также встреча с представителями штаба «Мы вместе» и общественными организациями, чтобы обсудить эту процедуру. Люди, которые будут отвечать за содержание животных, обучены», — прокомментировал Евгений Горлов.

Добавив, что запланирована вакцинация и обследование животных. В штатном расписании Управления ветеринарии Севастополя эти мероприятия запланированы. После обсуждения некоторых вопросов сотрудники готовы приступить к отлову бездомных собак, заключил Горлов.