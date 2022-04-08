В Севастополе бродячие животные кусают людей и портят машины

Жалоб становится все больше

В Севастополе за сутки сразу два человека пожаловались на нападение на них бродячих собак. В одном случае пострадал пешеход, в другом — автовладелец и его машина. О случившемся они написали в социальной сети Вконтакте.

Рано утром севастопольская журналистка Власта Ненашева на площади Нахимова в своем автомобиле была атакована стаей собак. Она пишет, что не могла себе позволить задавить животных, поэтому начала их всячески отпугивать с помощью сигнала и попыткой хоть медленно, но отъехать. Но все было тщетно, только ее громкий крик заставил бродяжек отступить от ее ТС. На парковке девушка обнаружила, что собаки успели искусать ей правый передний бампер — на нем оказалось несколько глубоких царапин.

Журналистка при этом подняла вопрос, что нужно делать в данной ситуации и кто ей возместить ущерб.

Отметим, что в комментариях к посту жители города написали, что уже не первый раз происходит такая ситуация. Даже рассказали, что месяцем ранее от стаи собак пришлось отбиваться патрульной машине Росгвардии, и водитель тоже вынужден был останавливаться, так как злобные животные не давали ему проехать.

Еще одна женщина пожаловалась, что на нее кинулась собака и укусила за ногу в районе улицы Руднева. Она даже не успела среагировать. Только увидела, что это была дворняга серого цвета размером с овчарку, в ошейнике. Обратившись за медицинской помощью в Первую горбольницу ей сказали, что нужно искать эту собаку, чтобы узнать, бешенная она или нет. От этого будет зависеть лечение пострадавшей.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев давал поручение директору городского хозяйства Евгению Горлову к концу марта текущего года решить проблему с бродячими собаками. Он отмечал, в ГБУ «Парки и Скверы» должна появится служба, которая будет заниматься отловом и взаимодействием с ветеринарной службой.

Ольга Сурикова