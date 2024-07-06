Стало известно, где и когда можно пройти курсы оказания первой помощи в Севастополе

Город Жизнь
06-07-2024
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В Севастополе с 5 июля открыта запись на обучение базовым навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Занятия организованы во всех муниципалитетах, на базе школ.

  • Ленинский муниципальный округ: школы № 3, 14, 22, 48.
  • Гагаринский МО: школа № 23, «Экотех», Инженерная школа, Образовательный центр «Бухта Казачья».
  • Нахимовский МО: школы № 11, 40.
  • Балаклавский МО: школа № 25.
  • Андреевский МО: школа № 20.
  • Верхнесадовский МО: школа № 52.
  • Инкерман: школа № 12.
  • Качинский МО: школа № 46.
  • Орлиновский МО: школа № 47.
  • Терновский МО: школа № 59.

Будут сформированы группы по 30 человек, затем их разделят на три подгруппы по десять человек.

Профессиональный инструктор даст участникам базовые навыки оказания первой помощи.

Занятия длятся полтора-два часа.

График обучения:

  • понедельник, среда, пятница — в 19.00,
  • суббота, воскресенье — в 10:00, 12:00, 16:00.

По окончании обучения участникам выдадут сертификаты об освоении базовых навыков.

Записаться на курсы можно:

Напомним, решение о массовом обучении севастопольцев было принято на экстренном заседании Заксобрания, прошедшем после ракетной атаки на пляже Учкуевки, где погибли пять человек и пострадали более 150 человек.

Вчера севастопольцы простились с погибшей в тот страшный день Людмилой Хариной.

Дарья Тимофеева

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