Стало известно, где и когда можно пройти курсы оказания первой помощи в Севастополе

В Севастополе с 5 июля открыта запись на обучение базовым навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Занятия организованы во всех муниципалитетах, на базе школ.

Ленинский муниципальный округ: школы № 3, 14, 22, 48.

Гагаринский МО: школа № 23, «Экотех», Инженерная школа, Образовательный центр «Бухта Казачья».

Нахимовский МО: школы № 11, 40.

Балаклавский МО: школа № 25.

Андреевский МО: школа № 20.

Верхнесадовский МО: школа № 52.

Инкерман: школа № 12.

Качинский МО: школа № 46.

Орлиновский МО: школа № 47.

Терновский МО: школа № 59.

Будут сформированы группы по 30 человек, затем их разделят на три подгруппы по десять человек.

Профессиональный инструктор даст участникам базовые навыки оказания первой помощи.

Занятия длятся полтора-два часа.

График обучения:

понедельник, среда, пятница — в 19.00,

суббота, воскресенье — в 10:00, 12:00, 16:00.

По окончании обучения участникам выдадут сертификаты об освоении базовых навыков.

Записаться на курсы можно:

через «Госуслуги» — нужно пройти по этой ссылке ( https://esia.gosuslugi.ru/login)

( https://esia.gosuslugi.ru/login) по телефонам: 122 и +7 (8692) 41-70-51.

Напомним, решение о массовом обучении севастопольцев было принято на экстренном заседании Заксобрания, прошедшем после ракетной атаки на пляже Учкуевки, где погибли пять человек и пострадали более 150 человек.

Вчера севастопольцы простились с погибшей в тот страшный день Людмилой Хариной.

Дарья Тимофеева

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