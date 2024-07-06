Стало известно, где и когда можно пройти курсы оказания первой помощи в Севастополе

В Севастополе с 5 июля открыта запись на обучение базовым навыкам оказания первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Занятия организованы во всех муниципалитетах, на базе школ.
- Ленинский муниципальный округ: школы № 3, 14, 22, 48.
- Гагаринский МО: школа № 23, «Экотех», Инженерная школа, Образовательный центр «Бухта Казачья».
- Нахимовский МО: школы № 11, 40.
- Балаклавский МО: школа № 25.
- Андреевский МО: школа № 20.
- Верхнесадовский МО: школа № 52.
- Инкерман: школа № 12.
- Качинский МО: школа № 46.
- Орлиновский МО: школа № 47.
- Терновский МО: школа № 59.
Будут сформированы группы по 30 человек, затем их разделят на три подгруппы по десять человек.
Профессиональный инструктор даст участникам базовые навыки оказания первой помощи.
Занятия длятся полтора-два часа.
График обучения:
- понедельник, среда, пятница — в 19.00,
- суббота, воскресенье — в 10:00, 12:00, 16:00.
По окончании обучения участникам выдадут сертификаты об освоении базовых навыков.
Записаться на курсы можно:
- через «Госуслуги» — нужно пройти по этой ссылке ( https://esia.gosuslugi.ru/login)
- по телефонам: 122 и +7 (8692) 41-70-51.
Напомним, решение о массовом обучении севастопольцев было принято на экстренном заседании Заксобрания, прошедшем после ракетной атаки на пляже Учкуевки, где погибли пять человек и пострадали более 150 человек.
Вчера севастопольцы простились с погибшей в тот страшный день Людмилой Хариной.
Дарья Тимофеева