«Подрифтовал мужик»: пьяный лихач на «Мерседесе» снёс забор в дачном посёлке

Поздним вечером в пятницу, 5 июля, водитель «Мерседеса» не справился с управлением и снёс забор дачного дома.

ДТП произошло в Балаклавском районе Севастополя, в СНТ «Медик-3». Водитель остался жив.

Очевидцы сняли «это безобразие» на видео.

На кадрах можно видеть, что забор дачного дома сложился в гармошку. Так же выглядит и передок автомобиля.

«Это он зашёл боком и весь забор вот так сложил», — комментирует автор видео.

Кроме того, стойка разрубила переднюю часть «Мерседеса».

«Подрифтовал мужик. Снёс все ворота», — говорят за кадром.

Напомним, накануне в Севастополе, на улице Карантинной, произошло смертельное ДТП: водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с маршруткой — её водитель погиб. Пострадали ещё четыре человека.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот кадра видео «Чп / Севастополь» / Telegram