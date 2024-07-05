В Севастополе простились с Людмилой Хариной, убитой ракетой на пляже в Учкуевке

Сегодня в Севастополе похоронили педагога детского садика №93 — Людмилу Александровну Харину, которая погибла от ракет ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в Учкуевке 23 июня.
Губернатор Михаил Развожаев, почему погребение состоялось через такой значительный интервал времени:
В то воскресенье Людмила была на Учкуевке. Планировала провести выходной день вместе с сыном, дочкой и супругом на пляже.
Женщина погибла на месте, сын и муж с тяжелыми ранениями были эвакуированы в Москву, дочь получила легкие ранения и осталась в городе.
Родные приняли решение не хоронить маму без присутствия всех членов семьи.
Только вчера осиротевший десятилетний Максим и его папа вернулись после выписки из Москвы, чтобы навсегда проститься с любимой супругой и мамой.
Людмилу Александровну обожали дети, уважали коллеги. Зимой она заняла второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2024».
Губернатор выразил искренние соболезнования Павлу Павловичу, Анне, Максиму и всем родным Людмилы Александровны.
Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.
Ольга Сурикова