В Севастополе простились с Людмилой Хариной, убитой ракетой на пляже в Учкуевке

Сегодня в Севастополе похоронили педагога детского садика №93 — Людмилу Александровну Харину, которая погибла от ракет ATACMS с кассетной боевой частью на пляже в Учкуевке 23 июня.

Губернатор Михаил Развожаев, почему погребение состоялось через такой значительный интервал времени:

В то воскресенье Людмила была на Учкуевке. Планировала провести выходной день вместе с сыном, дочкой и супругом на пляже.

Женщина погибла на месте, сын и муж с тяжелыми ранениями были эвакуированы в Москву, дочь получила легкие ранения и осталась в городе.

Родные приняли решение не хоронить маму без присутствия всех членов семьи.

Только вчера осиротевший десятилетний Максим и его папа вернулись после выписки из Москвы, чтобы навсегда проститься с любимой супругой и мамой.

Людмилу Александровну обожали дети, уважали коллеги. Зимой она заняла второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2024».

Губернатор выразил искренние соболезнования Павлу Павловичу, Анне, Максиму и всем родным Людмилы Александровны.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова

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