Подведены итоги экстренного пленарного заседания заксобрания Севастополя

По итогам экстренного пленарного заседания заксобрания Севастополя было решено доработать систему оповещения в Севастополе с учетом баллистики, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности. Докуплено необходимое оборудование для комплексного оповещения в городе. Система будет интегрирована на пляжах, в парках и скверах.

23 июня севастопольцы впервые столкнулись с угрозой применения кассетного боеприпаса по гражданскому населению и инфраструктуре. В связи с новыми реалиями встала необходимость других мер реагированию и укрытия.

Для обеспечения безопасности жителей в Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа. Около 700 таких бетонных укрытий установлены в Белгороде. Для их изготовления, монтажа и установки потребуется около 40 дней.

Решается вопрос по работе общественного транспорта. Он будет останавливаться, потому что с учетом баллистики не будет времени довозить людей до остановок. Пассажиры должны будут оставаться в транспорте. Весь общественный транспорт оснастят наборами для первой медицинской помощи.

Также принято решение не закрывать пляжи города, но пляжи Северной стороны, которые не оборудованы укрытиями в настоящее время представляют повышенную опасность. Лучше на время отказаться от их посещения, а выбрать те места, которые имеют капитальные строения.

Планируется сделать бесплатное массовое обучение севастопольцев в рамках занятий по гражданской обороне по оказанию первой медицинской помощи на базе парка «Патриот». Как показала практика, благодаря жителям, которые обладали элементарными навыками оказания первой медицинской помощи, удалось избежать больших жертв на пляже Учкуевка. Рекомендовано всем предпринимателям иметь медицинские наборы.

Подняли вопрос «размыкателей» в подъездах, которые разблокируют дверь во время тревоги. Порядка 6 тысяч подъездов могут быть оборудованы такой системой. На это будут выделены дополнительные средства.

По вопросам допуска в частные организации — магазины, кафе и тд. будет подготовлен дополнительный указ губернатора, который обяжет всех владельцев частной собственности пускать жителей во время опасности, кроме детских садов и ряда объектов, куда допуск запрещен по антитеррору. В случае необеспечения допуска будут предусмотрены существенные штрафы предпринимателям.

Балаклавскую бухту будут перекрывать на ночь боновыми заграждениями. Территория бухты представляет угрозу минирования. Несмотря на то, что там нет никаких военных объектов, возможен теракт. В бухте появятся дополнительные наблюдательные посты и в дневное, и в ночное время. Днем доступ в бухту останется.

Набор этих мер потребует 700 млн рублей. Севастополь будет рассчитывать на федеральную поддержку.

Анна Левина