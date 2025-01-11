Опукский заповедник установил улавливающие сети для ловли сгустков мазута

В ГПЗ «Опукский» сегодня рассказали, что сейчас территория пляжа визуально выглядит чистой, но каждый прилив приносит на побережье мелкие, практически незаметные сгустки мазута. И сотрудникам приходится в прямом смысле «смотреть во все глаза», чтобы не пропустить ни капли.

Поэтому здесь решено установить улавливающие сети. Помощь в их приобретении оказали поддерживающие организации и добровольцы.

«Данный метод давно показал свою эффективность, в том числе и на загрязненных пляжах полуострова. Сети были установлены на расстоянии 1,5- 2 метра от воды двумя способами: волнообразно и ровным полотном. Сложность метода заключается в том, что мокрые загрязненные сети достаточно сложно грузить на спецтранспорт», — отметили в природном заповеднике.

Напомним, в Севастополе планируется установка сетей для спасения пляжей от мелкой фракции мазута.

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Ольга Сурикова

Фото: ГПЗ «Опукский»