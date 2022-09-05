Соседи: Конфликт в одном из дворов Севастополя с попыткой мужчины удушить мальчика начался еще неделю назад

Инцидент в одном из дворов Севастополя, где судя и выложенному в соцсетях видео, и рассказам очевидцев, неизвестный мужчина пытался задушить мальчика, получил широкую огласку в городе и на нее откликнулись свидетели с другой точкой зрения на произошедшее.

В редакцию «Севкор» написала женщина, которая рассказала, что живет в соседнем дворе с пострадавшим ребенком. По ее словам, конфликт между буйствующим в тот день мужчиной и мамой мальчика начался еще неделю назад, когда ее сын сбросил бутылку воды с 5 этажа и чуть не убил человека.

Она считает, что произошедшего можно было бы избежать, если бы родители следили за своими детьми.

При этом, по информации соседки, мужчина на видео — местный, а не приезжий из соседней страны, как сообщалось ранее в соцсетях.

«Если бы камеры писали звук, все выглядело бы по другому», — подчеркнула она.

Отметим, в полиции Севастополя события этого вечера расценили как обычный бытовой конфликт. И если бы было что-то серьезное и ребенку была создана реальная угроза, на него бы уже отреагировали прокуратура и Следственный комитет города. Сейчас, как показывает практика, любое упоминание нарушения прав несовершеннолетнего строго проверяется надзорными органами.

Но в любом случае: никто не имеет права проявлять агрессию и физическую силу к ребенку и тем более, отрабатывать на нем удушающие приемы.

Ольга Сурикова