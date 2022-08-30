Прокуратура Севастополя проверяет инвацентр после отказа в занятиях мальчику-инвалиду

Прокуратура Севастополя проводит проверку информации об отказе в предоставлении ребенку-инвалиду услуг в центре адаптивного спорта в государственном бюджетном учреждении города «Центр адаптивного спорта «Инваспорт».

В СМИ опубликовали видео-рассказ матери о том, что ее сыну с особенностями развития отказано в занятиях по плаванию в указанном учреждении при наличии медицинских рекомендаций. После этого мама вынуждена была обратиться в платную организацию.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнения законодательства о физической культуре и спорте, а также социальной защите инвалидов в Российской Федерации в деятельности указанного учреждения», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что будут опрошены законные представители ребенка, должностные лица Центра, изучены медицинские документы и назначения в связи с заболеванием мальчика.

«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по восстановлению прав ребенка-инвалида и устранению нарушений законодательства», — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, ранее в Севастополе Следком и прокуратура назначили проверки по факту отказа в пользовании аттракционом в ТЦ «Муссон» девочке с аутизмом.

Ольга Сурикова