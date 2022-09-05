Российский президент Владимир Путин не читает Telegram-каналы, но их публикации появляются в обзорах, которые готовят для главы государства, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин не читает Telegram-каналы, но обзоры получает», — заявил представитель Кремля. Ранее он отмечал, что глава государства не планирует заводить страницы в социальных сетях.

При этом свои каналы в Telegram ведут многие ведомства, в том числе Кремль и правительство. В начале марта Минцифры предложило всем госорганам создать страницы в Telegram «ВКонтакте».

Также Правительство РФ утвердило распоряжение, по которому государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны до 1 декабря создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ольга Сурикова