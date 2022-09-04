В Севастополе неадекватный мужчина начал душить ребенка во дворе

В одном из севастопольских дворов вечером произошел неприятный инцидент: пьяный мужчина, подошел на площадке к детям 9-12 лет и схватил одного из мальчишек и начал его душить, при этом он оскорблял всех присутствующих и желал им смерти. Видео происходящего появилось в соцсетях.

Как пишут очевидцы, вовремя вмешался мимо проходящий мужчина, отбил у него ребенка, но обидчик продолжил выкрикивать нелицеприятные слова.

На площадке в этот момент появилась мама одного из ребят, и неадекватный человек перекинул свою агрессию на нее, вплоть до того, что с силой ее толкнул.

Люди рассказали, что женщина имеет проблемы с сердцем и произошедшее закончилось для нее приступом. На место была вызвана полиция.

В гуще скандальных событий, как добавили жильцы дома, появилась еще и сожительница мужчины-агрессора, которая также всех оскорбила. Очевидцы добавили, что парочка прибыла из соседнего государства.

Напомним, в Адыгее на детской площадке в мужчина набросился с кулаками, оскорблениями и серьезными угрозами на чужого ребенка.

Ольга Сурикова