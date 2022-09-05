На Запорожье курс гривны опустили до 1,25

Курс гривны в Запорожской области с сегодняшнего дня устанавливается в размере 1,25 рубля за 1 украинскую гривну. Об этом сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram.

Он отметил, что украинская национальная валюта постепенно вытесняется в регионе.

«Гривна обесценивается и постепенно уходит из оборота. Ее присутствие в расчетах с каждым днем сокращается. Мы уверенно идем к курсу один к одному, и, скорее всего, гривна будет дешевле рубля. А затем гривна будет представлять ценность только для бонистов и нумизматов», — сказал Рогов РИА Новости.

Член ВГА напомнил, что ранее курс составлял 2,5 рубля за 1 украинскую гривну. Пока что в области сохраняется бивалютная зона.

Напомним, в Севастополе и Крыму банк РНКБ выкупал у беженцев украинские гривны с обменом на российские рубли по курсу 2,5 рубля за гривну.

Ольга Сурикова