Следком возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в доме на Леваневского

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в связи с происшествием на Леваневского (ч.1 ст. 238 УК РФ).

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель руководителя. Главного следственного управления Андрей Быков, руководство Нахимовского следственного отдела, опытные следователи и следователи-криминалисты.

В настоящее время офицеры приступили к опросу жильцов дома, осмотру территории. В ближайшее время будет истребована документация по содержанию и обслуживанию здания с целью установления точной причины происшествия и обстоятельств.

Установлено, что дом газифицирован, следователями проверяется информация о возгорании газового баллона в одной из квартир.

Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня в доме на Леваневского, 18. К счастью, обошлось без пострадавших.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал восстановить здание и привести в порядок пострадавшие от взрыва квартиры.