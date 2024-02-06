В Севастополе расшили перечень получателей льгот участников СВО

Сегодня в ходе сессии Законодательного собрания приняты поправки в закон Севастополя № 720-ЗС о социальной поддержке участников СВО.

Теперь участники СВО, зарегистрированные в Севастополе, но заключившие контракты в других регионах страны, смогут получать льготы по месту жительства. Ранее они были лишены этой возможности.

В перечень получателей льгот включены люди, которые добровольно прибыли в военкоматы или пункты отбора на военную службу по контракту и были направлены в воинские части, участвующие в СВО. Также в перечень включены те, кто заключил контракты о пребывании в добровольческих формированиях, задействованных в специальной военной операции. И уточнены категории лиц, проходящих военную службу в войсках национальной гвардии.

За внесение изменений проголосовали все 22 из присутствовавших на сессии депутатов.

Ольга Сурикова