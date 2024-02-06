Ремонт лагеря «Омега» в Севастополе начнется не ранее, чем через 3-4 года

Судьба детских лагерей «Чайка» и «Омега», переданных ранее городу Минобороны, обсуждалась сегодня, 6 февраля, в ходе сессии Заксобрания Севастополя, передает корреспондент «Севкора».

Глава департамента образования Максим Кривонос снова подчеркнул, что ДОЛ «Омега» — идеально подходит для круглогодичного функционирования, в том числе для пребывания детей с ограниченными возможностями. По его словам, разработаны уже техвозможности лагеря, но реализация проекта включена в госпрограмму только на 2027-2028 гг. Тем временем, детей здесь не оздоравливали с 2012 года, еще с украинских времен.

Что касается лагеря «Чайка», который был возвращен Минобороны городу в 2021 году, на него только готовится техническое задание в части определения функционирования лагеря, его имущественный комплекс, не отвечает требованиям законодательства. Кривонос только выразил надежду, что появится возможность на его реконструкцию.

Напомним, лагерь «Чайка» находится в урочище Батилиман, сначала в 2020 году переданный 13-м судоремонтным заводом Севастополя Министерству обороны, а через год отдан силовым ведомством в собственность города.

В лагере «Омега» еще с 2020 обещают начать ремонт, однако до сих пор объект стоит закрытым.

Ольга Сурикова