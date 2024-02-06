В Севастополе взорвался газ в многоквартирном доме

В Севастополе на улице Леваневского, 18, в одной из квартир взорвался газовый баллон.

Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадавших при этом нет.

Всего эвакуировано из подъезда 8 человек, в том числе 3 детей.

По предварительной оценке, площадь разрушений — около 50 кв.м.

По факту произошедшего прокуратурой начата проверка. ГСУ Следкома по региону возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Ольга Сурикова