Дом на Леваневского восстановят, квартиры приведут в порядок

Власти Севастополя отремонтируют подъезд в доме Леваневского, где сегодня произошел взрыв бытового газа, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа, с последующим частичным обрушением внутренних перекрытий и конструкций на втором этаже. Никто не пострадал. Причины и обстоятельства будут устанавливаться», — отметил градоначальник.

Спасатели МЧС России и спасательной службы Севастополя сейчас проводят разбор конструкций. Из подъезда, где пострадало несколько квартир, было эвакуировано 8 человек, в том числе 4 детей.

На первом этаже данного дома, где располагается детская поликлиника, разрушений нет. Для обеспечения безопасности во время работ по обследованию несущих конструкций из поликлиники было эвакуировано 40 человек, из них 25 детей.

Людям предложены места временного размещения. Но пока все приняли решение находиться у родственников и знакомых. Ориентировочно через несколько часов завершатся обследования помещений и станет понятно, смогут ли сегодня вернуться жители в квартиры, которые не пострадали.

Дарья Тимофеева