Губернатор Севастополя отреагировал на ситуацию с пляжем в Андреевке

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня на аппаратном совещании прошелся по всем болевым точкам в городе, порою отпуская резкие замечания в адрес своих подчиненных. Одним из таких моментов стал разбор ситуации с пляжем в Андреевке, который остался без оператора.

«А вы с Сысуевым (глава Андреевского муниципального округа Павел Сысуев-ред.) как-то общаетесь? Зачем он дебильные таблички ставит, что купаться нельзя, потому что не обеспечивается безопасность на воде. Как-то это можно обсудить? Перебросить «Парки и Скверы» оперативно, а не смешить людей?» — сказал Развожаев, обращаясь к своему и.о.зама Евгению Горлову.

Предварительно, следить за пляжем в Андреевке теперь будет ГБУ «Парки и Скверы».

Ольга Сурикова