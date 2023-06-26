Война идет за историю России, ее настоящее и будущее

Член Севастопольской избирательной комиссии Лариса Бусыгина поддерживает мнение Лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, что сейчас особо актуально вести разговоры с детьми и молодёжью, рассказывать о российских богатых традициях и собственным примером показывать, что быть русским – значит быть честным, добрым и сильным

Сегодня, 22 июня Севастопольцы пришли на площадь Нахимова почтить память тех, кто погиб в первый день начала Великой Отечественной войны. Немало было молодых людей, в чьи сердцах как и в тысячах зажженных свечей, горит огонек любви к Родине.

«Мы видим, как Запад отменяет и запрещает русский язык, русскую культуру, вводит беспрецедентные санкции. И все с одной единственной целью – задушить нашу страну. Самое страшное, что враги пытаются внушить самим русским, что они не нация победителей, а захватчики и оккупанты», — говорит Лариса Бусыгина.

Как отметил Леонид Слуцкий в статье «Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм», которая вышла в преддверии Дня памяти и скорби в «Российской газете», «ЛДПР — партия молодых. Но и старшее поколение должно включить свою мудрость и понять – война идет не за конкретный город. А за Россию. За ее историю, за её настоящее, за наше будущее».

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР