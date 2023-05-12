Глэмпинги в Ласпи не должны сползти в море

Деревянные домики на обрыве в районе пляжа «Дельфин», в бухте Ласпи, не имеют замечаний со стороны надзорных органов. Об этом сообщила руководитель севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Участок предоставлен в аренду решением стратегического совета Севастополя.

«Проводились мероприятия и стройнадзором, иные выезжали структуры, то есть эта работа производится в первый раз, но под контролем надзорных органов», — отметила начальник севприроднадзора.

По словам Гавриловой, проект освоения этого лестного участка прошел экспертизу в минприроды и не вызвал никаких замечаний.

Напомним, вследствие усиления санкционного давления после начала СВО в Севастополе больше всего пострадала туристическая сфера, здесь падение составило порядка 56%, а также ресторанный бизнес, упавший на 40%.

Фото: ForPost