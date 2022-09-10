Следком даст оценку действиям свидетелей, не сообщивших об избиении в Ялте

ГСУ Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю продолжает расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ялты, обвиняемых в убийстве знакомого в составе группы лиц. Сейчас планируется оценить действия лиц, не сообщивших в полицию о совершаемом преступлении.

«Противоправные действия происходили на глазах очевидцев, однако никто из них в органы МВД об избиении гражданина не сообщил, чем мог бы предотвратить дальнейший трагических исход», — говорится в заявлении Следкома.

В связи с этим в рамках следствия будет дана правовая оценка свидетелей конфликта, не «предпринявшим должных мер по своевременному информированию правоохранительных органов с целью его пресечения».

Что касается самих подозреваемых в совершении тяжкого преступления, они оба заключены судом под стражу, дают признательные показания.

«Решается вопрос о наложении ареста на их имущество с целью дальнейшего возмещения вреда потерпевшей стороне», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 6 сентября жителя Ялты двое мужчин привезли в больницу с множественным ножевыми ранениями, где он и скончался. Полиция задержала этих двух мужчин, но позже одного из них отпустили. После этого местные жители начали собираться под городским УМВД и требовать объективного расследования. Дело было передано в Следком и второй фигурант арестован. Им обоим предъявлено обвинение в убийстве.

Ольга Сурикова