Детей из Изюма и Балаклеи оставили в лагерях Геленджика на вторую смену

В мире Спецоперация в Украине
11-09-2022
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Дети из Изюма и Балаклеи Харьковской области, которые на момент активных боевых действий в регионе, находились на отдыхе в Геленджике, в целях безопасности оставлены там на вторую смену, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.
 
«Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо, дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. Это родителям Изюма и Балаклеи», — заявил говорит Соколов в видеообращении, передает РИА Новости.
 
Ранее сообщалось, что детей, проживающих на территориях Харьковской области, находившихся на тот момент под контролем российских войск, в августе отправили на отдых в лагеря Краснодарского края.
 
Сейчас, когда в области начались бои и населенные пункты  снова стали оказываться под контролем Украины, пророссийский глава Харьковской области Виталий Ганчев объявил о начале эвакуации населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи и призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.
 
Ольга Сурикова

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