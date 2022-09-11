Детей из Изюма и Балаклеи оставили в лагерях Геленджика на вторую смену

Дети из Изюма и Балаклеи Харьковской области, которые на момент активных боевых действий в регионе, находились на отдыхе в Геленджике, в целях безопасности оставлены там на вторую смену, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.

«Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо, дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. Это родителям Изюма и Балаклеи», — заявил говорит Соколов в видеообращении, передает РИА Новости

Ранее сообщалось, что детей, проживающих на территориях Харьковской области, находившихся на тот момент под контролем российских войск, в августе отправили на отдых в лагеря Краснодарского края.

Сейчас, когда в области начались бои и населенные пункты снова стали оказываться под контролем Украины, пророссийский глава Харьковской области Виталий Ганчев объявил о начале эвакуации населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи и призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий.

Ольга Сурикова