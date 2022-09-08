Резонансное дело: в Ялте перед камерами убит мужчина, двое задержаны

Потерпевший от полученных ранений скончался.

«В ходе проведенного комплекса розыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение транспортного средства, схожего по описанию. Находившиеся в машине граждане задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следственных действий один из мужчин полностью признал вину, пояснив, что второй задержанный присутствовал при конфликте, но в нем не участвовал. Личность данного гражданина была установлена, он был опрошен и отпущен, добавили в полиции.

После того, как мужчину отпустили, возле здания ялтинского УМВД начали собираться десятки людей, требуя ареста второго фигуранта и объективного расследования данного дела. Стихийная акция протеста набрала более ста участников.

К отделу полиции ночью прибыла и мэр Ялты Янина Павленко. В своем Telegram она написала: «Уверяю всех – дело находится на особом контроле правоохранительных органов и руководства Крыма. Виновные понесут наказание».

Полиция, как сообщает пресс-служба, после предоставленных очевидцами доказательств причастности указанного мужчины к произошедшему, задержала его.

Уголовное дело из органов МВД передано Следственному комитету.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления. На место происшествия выехали следователи-криминалисты Главного следственного управления.

«Проводятся следственные действия с участием подозреваемых, назначено проведение судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления», — сообщили в Следкоме.

Ольга Сурикова

Фото: соцсети