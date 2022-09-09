В Ялте обвинение в убийстве предъявлено двум местным жителям

Главным следственным управлением Следкома Росссии по Крыму и Севастополю предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группой лиц 37 и 38-летнему местным жителям.

Ведомству передано дело по расследованию убийства 34-летнего жителя Ялты, которое вызвало широкий резонанс.

Установлено, в ночь на 6 сентября компания знакомых распивала спиртное в одном из местных кафе, где у них произошел конфликт. «Выйдя из заведения, двое мужчин принялись избивать третьего, после чего насильно усадили его в автомобиль и отправились кататься по городу. Конфликт продолжился у остановки общественного транспорта «Ливадия-2», где пострадавшему были нанесены многочисленные ножевые ранения в область живота, грудной клетки, шеи, рук. От полученных повреждений потерпевший скончался в медучреждении», — сообщает ведомство.

Оба подозреваемых были задержаны. Изъяты и изучены видеозаписи камер уличного наблюдения, проведены обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела и осмотр места преступления, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены подозреваемые. Один из них полностью признал свою причастность к содеянному.

Также отмечается, что в 2001 году один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества путем мошенничества и был приговорен Ялтинском городским судом к 10 годам лишения свободы.

Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении одного из обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Аналогичная мера его сообщнику была избрана судом ранее.

Ольга Сурикова