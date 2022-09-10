Горлов хочет пересмотреть тарифы на содержание подвалов

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов проверил состояние подвальных помещений в многоквартирных жилых домах в Ленинском и Нахимовском районах. Также проконтролировал работу государственных управляющих компаний, которые занимаются содержанием данных объектов.

Он подчеркнул, что сейчас проводятся работы по расчистке подвалов после поручения губернатора.

«Управляющим компаниям дано поручение, чтобы они провели работу с жителями, в рамках общих собраний пересмотрели тарифы и утвердили их, чтобы такие помещения содержались надлежащим образом. Например, в одном из домов, что сегодня посетили, затраты на уборку подвальных помещений с одной квартиры составляют 0,2 копейки. Нужно пересмотреть тариф», — отметил директор департамента городского хозяйства.

Он добавил, что приказами за каждым домом закреплены ответственные сотрудники управляющих компаний. Также определены жильцы, у которых находятся ключи от подвальных помещений, то есть общий доступ в подвалы ограничен.

«В случае необходимости использования подвальных помещений жители смогут узнать, у кого ключи, по информационным табличкам, размещенным на подъездах жилых домов», — подчеркнул Горлов.

Он акцентировал внимание на том, что многие подвалы уже не находятся в пользовании жителей.

«Будем разбираться. В случае отсутствия правоустанавливающих документов будет демонтаж, так как подвалы – это места общего пользования собственников жилых помещений. Места общего пользования без согласия собственников никто не имеет права перегораживать или ограничивать к ним доступ», —заключил директор департамента, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев еще в августе дал поручения готовить подвалы в многоквартирных домах под укрытия и бомбоубежища, и разместить на них соответствующие таблички.

Ольга Сурикова