Бананы еще вырастут в цене и начнут пропадать из магазинов

В мире
19-03-2024
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Цены на бананы вырастут и их реже можно будет встретить в магазинах. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков, пишет URA.RU.

«Цены на бананы могут подняться на 20-30% и это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран альтернативных Эквадору, а во многом ограничено покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции и ретейлерам будет просто нерентабельно ее продавать», — сказал Федяков.

Аналитик предупредил, что вкус бананов не из Эквадора будет другим и нет гарантий, что его оценят потребители. Поставки из Индии, Вьетнама, других стран возможны, но могут не понравиться потребителям.

Ольга Сурикова

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