Популярные песни в рекламах букмекерских контор

Компании по приему спортивных пари после легализации букмекерской деятельности в России нередко прибегают к агрессивному маркетингу. Рекламу легальных букмекерских контор можно встретить сегодня по телевидению в социальных сетях и на стриминговых площадках. Офшорные букмекеры ведут не менее агрессивную рекламную политику, но выбирают неофициальные российские платформы для размещения контента.

Яркий пример музыкальной рекламы букмекерских контор — видеоклипы с участием российских исполнителей на Федеральном российском телевидении. Букмекер «Фонбет» продвигает услуги при помощи рекламы и щедрых бонусных программ. Рабочий промокод Fonbet позволит заключить 1 пари без риска проиграть деньги.

Музыка как инструмент воздействия на аудиторию

Реклама в формате музыкального видеоклипа — один из наиболее распространенных методов продвижения букмекерских компаний. Текст песен о ставках на спорт всегда незамысловат и легко запоминается слушателями. Часто слова и музыку пишут сотрудники пиар-отдела букмекерской конторы. Исполнитель в лице медийной персоны только озвучивает предложенный текст.

Alt: Российский рэпер Тимати в рекламе букмекерской конторы «Фонбет»

Ритмичная музыка и простые слова надолго остаются в памяти у людей, которые посмотрели рекламу. Участие известных исполнителей провоцирует пользователя досмотреть клип до конца и не пропускать видеоролик.

Букмекеры не экономят на привлечении амбассадоров, поэтому в музыкальной рекламе нередко можно увидеть популярных российских и зарубежных исполнителей, известных актеров и блогеров.

Амбассадоры-мужчины в большинстве случаев создают контент в формате рэп-композиции, девушки чаще отдают предпочтение поп-стилю.

Где можно увидеть музыкальную рекламу букмекеров?

Рекламу букмекерских контор в формате музыкальных видеоклипов можно встретить в социальных сетях, на сайтах пиратских онлайн-кинотеатров, на телевидении и ресурсах практически любой направленности. Офшорные букмекеры отдают предпочтение стриминговым сервисам и сайтам тематики 18+.

Популярная музыкальная реклама БК

Часто в Интернете можно встретить рекламу легальной букмекерской конторы «Фонбет» и офшорного сервиса по приему спортивных ставок «1хБет».

Alt: Порноактриса Eva Elfie в рекламе букмекерской конторы «1хБет»

Для записи музыкальных видеоклипов «Фонбет» привлекал российских исполнителей Тимати, ST, ГЕРАСЕВ и блогера Некоглая.

Наибольшое количество просмотров рекламы букмекера на стриминговой площадке YouTube набрал видеоряд с порноактрисой Eva Elfie, которая поет про игру в букмекерской конторе «1хБет».