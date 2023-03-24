Ялтинская развязка будет предусматривать и надземный переход

В Севастополе грядут очередные сложности с дорожным движением в районе «Ялтинского кольца» — здесь планируются ограничения в связи со строительством надземного пешеходного перехода. Данная информация была сообщена департаменто транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города изданию ForPost.

Согласно приказу исполняющего обязанности директора департамента, ограничения будут введены на автомобильной дороге 67 К-02 Севастополь – Инкерман и продлятся с 23:00 часов 13 апреля до 06:00 часов 14 апреля 2023 года.

Уже известно, что разработку временной схемы движения транспорта, установку знаков, ограждений поручат подрядной организации ООО «ДСК».

Изначально в рамках строительства 8-го этапа трассы «Таврида» планировалось строительство лишь одного надземного перехода – на улице Сапунгорской, напротив СНТ «Рубин».

«Развязка двухуровневая, поэтому заторов не будет. Будет тоннель, над тоннелем будет круговое движение со съездами на диораму и Ялту. Проектом предусмотрены два надземных пешеходных перехода», – отмечал начальник строительного управления «ВАД» по Севастополю Александр Куменов.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя