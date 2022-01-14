Севприроднадзор о поиске виновника вырубки можжевельника: «Не будет быстрого результата»

Расследуется несколькими структурами

Приблизительная площадь вырубленного в поселке Сахарная Головка можжевельника составила 2,5 га. Уничтожено 300 краснокнижных деревьев. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора Севприроднадзора Вадим Писляк.

Писляк рассказал, что, предположительно, вырубка шла ночью, поэтому так небрежно и не под самый корень срезались деревья. И установить виновника будет не так просто, даже если проверить все точки продажи сувениров из можжевельника, так как у них могут быть сертификаты о том, что изделия привезены из других регионов, где совсем другой перечень растений значится в Красной книге.

Он рассказал, что этим делом сейчас, кроме их ведомства, занимается прокуратура и органы МВД.

«Не будет быстрого результата, что нарушитель привлечен к ответственности. Какая ответственность, кроме административной, будет у нарушителя — еще будем считать ущерб, передавать в МВД для возбуждения уголовного дела», — отметил чиновник.

При этом он не исключил вероятности выявить «черных» лесорубов при проверке всех цехов и мест производства изделий из можжевельника.

Напомним, как ранее сообщал «Севкор», местная жительница обнаружила в новогодние выходные вырубленную поляну можжевельника в лесу над Сахарной Головкой. После завершения выходных, 10 января, Севприроднадзор сообщил, что ищет виновников незаконной вырубки.

Ольга Сурикова