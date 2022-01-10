Севприроднадзор заинтересовался вырубкой можжевельника в Сахарной Головке

Факт не оказался без внимания

Севприроднадзор ищет виновников вырубки можжевельника в районе поселка Сахарная головка. Об этом 10 января сообщил правительственный портал.

Информация о вырубке Краснокнижных растений поступила в ведомство в прошедшие выходные. Напомним, местная жительница выложила фотографии сломанных и спиленных веток можжевельника и задалась вопросом, куда можно об этом сообщить.

Уточняется, что по результатам обследования установлено, что спиленные деревья относятся к виду можжевельник колючий и занесены в Красную книгу Севастополя.

«В настоящее время проводятся необходимые контрольно-надзорные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в управлении.

Ольга Сурикова