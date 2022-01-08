В Севастополе обнаружили целую поляну вырубленного можжевельника

Краснокнижные растения периодически варварски вырубаются в лесах региона

В Севастополе жительница города обнаружила в лесу поляну со свежеспиленным и сломанным можжевельником. Фотографии с места происшествия она выложила 7 января в социальной сети ВКонтакте в группе «Черный список Севастополя».

Инцидент произошел, по ее словам, над Сахарной Головкой. Женщина задалась вопросом, куда направить жалобу. Участники группы сразу же посоветовали ей обратиться в Севприроднадзор и прокуратуру. Некоторые порекомендовали вызвать полицию и дожидаться на месте приезда правоохранителей и представителей лесничества.

Однако большая часть комментаторов согласилась, что пока продолжаются новогодние выходные службы не отреагируют, реакции стоит ожидать не ранее 10 января.

Напомним, недавно сообщалось, что в Севастополе в районе села Родного неизвестными лицами было вырублено около 100 кустов можжевельника.

Ольга Сурикова