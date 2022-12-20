Севастопольское регби снова одно из лучших в России по развитию

Севастопольская городская федерация регби заняла второе место в номинации «Лидеры развития» по версии Федерации регби России.

Севастопольская федерация уже третий год в подряд признается ФРР одной из лучших по развитию в нашей стране.

Традиционно в этой категории экспертная комиссия отмечает успехи 9-ти федераций, деля их на три уровня в соответствии с тем, как развит спорт в регионе.

Севастопольская городская федерация регби в 2020 и 2021 годах занимала первую и вторую строчку рейтинга в третьем уровне развивающихся регионов.

Однако в этом году Федерация регби России поставила нашу федерация сразу на вторую строчку второго уровня, что говорит о том, что в этом году севастопольское регби показало отличную динамику.

«Севастопольская городская федерация регби старается исправно выполнять показатели KPI, которые нам ставятся Федерацией регби России. Это не просто числовые показатели, а большая и кропотливая работа сотрудников федерации, спортсменов и тренеров. Благодарим ФРР за высокую оценку нашего труда», — подчеркнул председатель попечительского совета севастопольской федерации Илья Журавлев.

Отметим, что в состав Федерации регби России входят 76 региональных спортивных организаций. Севастопольская городская федерация регби пополнила этот список в 2019 году и сразу же вошла в десятку лучше всего развивающихся.

«Приятно осознавать, что наш труд видят и ценят не только в Севастополе, но и в столице. Благодарю всех, кто причастен к этому событию», — отметила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

Напомним, Севастопольская городская федерация регби признана правительством Севастополя одной из двух лучших городских федераций в 2022 году.

Дмитрий Островский