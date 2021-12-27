Севастопольская федерация регби снова вошла в тройку лидеров развития

Федерация регби России 23 декабря провела торжественный вечер, на котором были подведены итоги 2021 года. Мероприятие прошло в Москве в Усадьбе Зубовых.

В рамках мероприятия были отмечены 9 региональных федераций по трем уровням развития. Севастопольская городская федерация заняла вторую строчку в 3 уровне категории «Лидеры развития».

«Наша федерация уже несколько лет является членом Федерации регби России. Мы регулярно направляем информацию в Москву для участия в рейтинге региональных федераций, который создается на основании KPI. В этом году мы заняли вторую строчку в 3 уровне категории «Лидеры развития» на ряду с такими большими регионами, как Нижегородская и Тюменская области», — отметила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В федерации отметили, что в прошлом году Севастополь занимал первую строчку в тройке регионов «лидеров развития» в категории развивающиеся федерации.

Как рассказала Наталия Самойленко в этом году завершился первый сезон проекта Регбийная школьная лига, большой финал которого прошел на Тороповой даче, был запущен второй сезон этого проекта.

Также в Севастополе в этом году впервые была запущена Студенческая регбийная лига.