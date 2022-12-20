Севастополец грозился заколоть знакомую вилкой за неправильное воспитание сына

В Севастополе на местного жителя заведено уголовное дело за угрозу убийством, и второе — за проколотые шины автомобиля.

Первый конфликт у него возник с 38-летней знакомой, которая как он посчитал, неправильно воспитывает своего сына. В ходе ссоры севастополец схватил столовую вилку, приставил ее к шее женщины и пригрозил расправой. О случившемся она заявила в полицию.

А несколькими днями ранее он во дворе дома поссорился со своим знакомым и проткнул металлическим прутом шины на его автомобиле. Ущерб оказался на сумму около 18 тысяч рублей.

Мужчина уже имеет судимость за кражу и нарушение ПДД, ему теперь грозит еще не менее двух лет тюрьмы.

Ольга Сурикова