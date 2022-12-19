В Севастополе наградили лучших спортсменов

В Севастополе 16 декабря прошла церемония «Спортсмен года», на которой представители правительства Севастополя наградили лучших спортсменов города и всех причастных к развитию этой сферы.

В этом году экспертная комиссия конкурса определила победителей в 13 номинациях. Награждены больше 40 человек. Удостоверения мастера спорта вручили пяти спортсменам.

«В этом году Севастополь звучал победами на самых высоких спортивных аренах страны и мира благодаря спортсменам и тренерам, присутствующим сегодня в зале. Для меня большая честь работать в команде вместе с вами. Я хочу сказать большое спасибо руководителям спортивных школ, руководителям федераций, тренерам и, конечно же, спортсменам, которые прославляют наш Город-Герой», – поприветствовал номинантов начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.



Лучшими спортсменами по олимпийским видам спорта признаны: Елена Гапешина и Александр Шалимов.

Лучшими командами по игровым видам спорта стали: ФК «Севастополь», и сборная Севастополя по водному поло среди юношей до 14 лет.

Лучшими физкультурно-спортивными организациями стали: Севастопольская городская федерация регби, Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» в городе Севастополе.

Благодарностью Министерства спорта Российской Федерации за существенный клад в развитие отрасли физической культуры и спорта награждены:

Заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Мария Бляхер;

Главный специалист отдела по развитию спорта высших достижений управления по делам молодежи и спорта Василий Хандога;

Директор Спортивной школы олимпийского резерва №4 по боксу Олег Баландин;

Тренер по бочча Центра адаптивного спорта «Инваспорт» Анна Мельникова;

Благодарственным письмом Министерства спорта Российской Федерации за значительный вклад в организацию учебно-тренировочного и соревновательного процессов спортсменов Донецкой народной Республики и Луганской Народной Республики награжден тренер по спортивной греко-римской борьбе Спортивной школы олимпийского резерва №2 Иван Цепин.

Почетными грамотами от Олимпийского комитета России награждены:

Начальник управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Сергей Резниченко, помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке полковник Олег Хоменко, главный тренер сборной команды города Севастополя по водному поло Вадим Кебало, тренер высшей категории Вячеслав Амелин, тренер Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу Руслан Давиденко, начальник отдела развития массового спорта Городского центра социальных и спортивных программ Севастополя Оксана Кривоченко, тренер Спортивной школы олимпийского резерва №2, мастер спорта России по самбо Павел Глебов.

Номинация «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта»: мастер спорта России по дзюдо и самбо Антон Брачев, мастер спорта по рукопашному бою Дарья Крапивина.

Номинация «Лучший спортсмен по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта»: мастер спорта по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина бочча) Ольга Долгова, мастер спорта по спорту лиц с поражением ОДА (дисциплина плавание) Карина Болдырева.

Номинация «Подающие надежды»: спортсменка отделения парусного спорта Спортивной школы олимпийского резерва №1 София Шушулкова, спортсмен отделения кикбоксинга Спортивной школы № 7, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу Тимьян Габдрахманов, спортсменка отделения спортивного ориентирования Спортивной школы № 7, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Руслана Рыжикова.

От Олимпийского совета города Севастополя награждены: спортсмен отделения плавания Спортивной школы олимпийского резерва № 1, кандидат в мастера спорта по плаванию Иван Скворцов, спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по бокс, кандидат в мастера спорта по боксу Иван Романчук, спортсменка отделения гребли на байдарках и каноэ Спортивной школы олимпийского резерва № 8, кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ Полина Никитенко. Награду получила тренер Спортивной школы олимпийского резерва № 8, мастер спорта по гребле и байдарках и каноэ, Заслуженный тренер России Ирина Никитенко.

Благодарственным письмом управления по делам молодежи и спорта награждены:

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище имени П.С. Нахимова в лице начальника контр-адмирала Александра Гринкевича;

Севастопольский государственный университет» в лице ректора — доктора политических наук Владимира Нечаева;

Центральный спортивный клуб Армии в городе Севастополе в лице начальника Олега Чеснокова;

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины в лице главного врача Татьяны Денисовой.

Номинация «Лучшая команда по игровым видам спорта»: Футбольный клуб «Севастополь», сборная команда города Севастополя по водному поло среди юношей до 14 лет.

Номинация «Лучший тренер»: Лучший тренер по олимпийским видам спорта: Заслуженный тренер России Вадим Никитенко, Заслуженный тренер России, Ирина Никитенко, тренер высшей категории по боксу Руслан Давиденко.

От Олимпийского совета города Севастополя награждаются: тренер Спортивной школы Филиала Центрального спортивного куба армии Алексей Токарев, тренер высшей категории по дзюдо Вячеслав Амелин, тренер высшей категории по боксу Руслан Кудрявцев. Награду получил директор Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу Олег Баландин.

Лучший тренер по неолимпийским видам спорта или дисциплинам: тренер Высшей квалификационной категории по акробатическому рок-н-роллу Михаил Козаков, тренер высшей категории по спортивной борьбе Алексей Заднипровский.

Лучший тренер по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта: заслуженный тренер России Ирина Мащенко, тренер высшей категории по спорту лиц с поражение ОДА (дисциплина бочча) Анна Мельникова.

Номинация «Лучший ветеран спорта»: мастер спорта России по легкой атлетике Светлана Гончарова.Номинация «Лучшая спортивная федерация»: Федерация парусного спорта Севастополя, президент Федерации мастер спорта СССР по парусному спорту Валерий Зубков.

От Олимпийского совета города Севастополя награждены: Федерация дзюдо города Севастополя, исполнительный директор Федерации мастер спорта по дзюдо и самбо Роман Семенихин. Севастопольская Федерация спортивной борьбы, президент Федерации, мастер спорта Алексей Заднипровский.

Напомним, Федерация регби России в декабре прошлого года провела торжественный вечер, на котором были подведены итоги 2021 года. Мероприятие прошло в Москве в Усадьбе Зубовых.

В рамках мероприятия были отмечены 9 региональных федераций по трем уровням развития. Севастопольская городская федерация заняла вторую строчку в 3 уровне категории «Лидеры развития».

Дмитрий Островский