На архсовете показали, как будет выглядеть больница скорой помощи в Севастополе

Сегодня, 20 декабря, на Архитектурно-художественном совете был представлен эскизный проект больницы скорой медицинской помощи, строительство которой на Камышовом шоссе началось еще в 2020 году.

В презентации к проекту отмечено, что здание будет насчитывать до 8 этажей, не считая подвальных помещений, в которых будут размещаться многочисленных технические помещения.



Новое медицинское учреждение будет иметь отделения: неотложной хирургии, общей хирургии, нейрохирургии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, гинекологии и урологии, разного рода отделения реанимации, а также травматологию.



Напомним, правительство Севастополя в 2020 году заключило соглашения с ООО «РТ-СоцСтрой» (структура госкорпорации «Ростех») на строительство онкологического центра и больницы скорой медицинской помощи на площадке будущего медицинского кластера. Озвучивалось, что средства на строительство БСМП заложены в федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя в размере 7 млрд 580 млн рублей.



Однако уже в августе 2021 года городские власти сообщили, что вносят изменения в проектную документацию строительства медицинского кластера в связи с его удорожанием.



На объекте был проведен рабочий штаб с участием главного подрядчика — управляющим директором по контролю за строительством госкорпорации Ростех Еленой Одулиовной Сиэрра.

А уже в сентябре этого года директор департамента здравоохранения Виталий Денисов сообщил, что проект подорожает еще на 2,8 млрд. рублей.

Дмитрий Островский